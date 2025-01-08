Сьогоднішня ціна Nutflex (NUT)

Поточна ціна Nutflex (NUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.52K USD. Ціна NUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nutflex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 415.33 USD

- зміна ціни Nutflex протягом дня — -11.10%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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