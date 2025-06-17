Ціна NullTrace (NULL)
Поточна ціна NullTrace (NULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 222,12K USD. Ціна NULL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NullTrace:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NullTrace протягом дня — +20,12%
- циркуляційна пропозиція – 999,96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NullTrace до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NullTrace до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NullTrace до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NullTrace до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+20,12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NullTrace: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,50%
+20,12%
+50,69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes.
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