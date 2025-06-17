Сьогоднішня ціна NullTrace (NULL)

Поточна ціна NullTrace (NULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 222,12K USD. Ціна NULL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NullTrace:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NullTrace протягом дня — +20,12%

- циркуляційна пропозиція – 999,96M USD

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