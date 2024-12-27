Сьогоднішня ціна NFTY (NFTY)

Поточна ціна NFTY (NFTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 156.19K USD. Ціна NFTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NFTY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.76 USD

- зміна ціни NFTY протягом дня — +2.27%

- циркуляційна пропозиція – 556.62M USD

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