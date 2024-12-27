Ціна NFTY (NFTY)
Поточна ціна NFTY (NFTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 156.19K USD. Ціна NFTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NFTY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.76 USD
- зміна ціни NFTY протягом дня — +2.27%
- циркуляційна пропозиція – 556.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NFTY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NFTY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NFTY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NFTY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.27%
|30 днів
|$ 0
|+75.57%
|60 днів
|$ 0
|+152.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NFTY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.27%
-14.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFTY is a cross-chain Web 3.0 authentication layer used for subscription services, loyalty incentives, and access management. NFTY authenticates via Web 3.0 public key signing rather than Web 2.0 usernames and passwords, with the $NFTY Token powering the NFTY authentication layer.
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