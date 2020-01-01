Токеноміка Nest Elixir Vault (NELIXIR) Дізнайтеся ключову інформацію про Nest Elixir Vault (NELIXIR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nest Elixir Vault (NELIXIR) At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly. Офіційний вебсайт: https://app.nest.credit/nest-elixir-vault Купити NELIXIR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nest Elixir Vault (NELIXIR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nest Elixir Vault (NELIXIR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 510,54K $ 510,54K $ 510,54K Загальна пропозиція: $ 498,12K $ 498,12K $ 498,12K Циркуляційна пропозиція: $ 498,12K $ 498,12K $ 498,12K FDV (повністю розведена вартість): $ 510,54K $ 510,54K $ 510,54K Історичний максимум: $ 1,025 $ 1,025 $ 1,025 Історичний мінімум: $ 1,018 $ 1,018 $ 1,018 Поточна ціна: $ 1,025 $ 1,025 $ 1,025 Дізнайтеся більше про ціну Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Токеноміка Nest Elixir Vault (NELIXIR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nest Elixir Vault (NELIXIR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NELIXIR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NELIXIR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NELIXIR, досліджуйте ціну токена NELIXIR в реальному часі!

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