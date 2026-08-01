Ціна Nerite (NERI)
Поточна ціна Nerite (NERI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NERI до USD становить $ 0 за NERI.
Nerite наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 580,88, з циркуляційною пропозицією у 83,13M NERI. Протягом останніх 24 годин NERI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00188007, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці NERI змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 895,93.
Поточна ринкова капіталізація Nerite — $ 19,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 895,93. Циркуляційна пропозиція NERI — 83,13M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,56K.
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0,00%
0,00%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nerite до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nerite до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nerite до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nerite до USD становила --.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-38,19%
|60 днів
|$ 0
|-65,84%
|90 днів
|--
|--
У 2040 році ціна Nerite потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз ціна Nerite?
Nerite (NERI) торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.
Яку роль грає Nerite у своїй екосистемі?
Як основний актив у мережі -- та частина сектору Arbitrum Ecosystem,Governance, NERI часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.
Наскільки активно торгують NERI сьогодні?
За останні 24 години NERI зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.
Яка обігується кількість токенів Nerite?
Сьогодні в обігу знаходиться 83125780.94875698 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.
Яка ринкова капіталізація та рейтинг NERI?
Наразі Nerite займає ринковий рейтинг №8995 з ринковою капіталізацією ₴863121.9559237216128000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.
Як виглядає результати Nerite за останні 24 години?
Його ціна продемонструвала зміну на рівні --% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.
Як Nerite порівнюється зі схожими активами того ж категорії?
У сегменті Arbitrum Ecosystem,Governance NERI демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.
|Час (UTC+8)
|Тип
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|02-11 14:20:00
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