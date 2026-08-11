Сьогоднішня ціна Multibit

Поточна ціна Multibit (MUBI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MUBI до USD становить $ 0 за MUBI.

Multibit наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 172 185, з циркуляційною пропозицією у 950,00M MUBI. Протягом останніх 24 годин MUBI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,3697, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MUBI змінився на -0,93% за останню годину та на +5,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 426,60.

Ринкова інформація щодо Multibit (MUBI)

Ринкова капіталізація $ 172,19K$ 172,19K $ 172,19K Обсяг (за 24 год) $ 426,60$ 426,60 $ 426,60 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 181,25K$ 181,25K $ 181,25K Циркуляційне постачання 950,00M 950,00M 950,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Multibit — $ 172,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 426,60. Циркуляційна пропозиція MUBI — 950,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 181,25K.