Ціна Monetha (MTH)
Поточна ціна Monetha (MTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 336.59K USD. Ціна MTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monetha:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.54K USD
- зміна ціни Monetha протягом дня — +6.45%
- циркуляційна пропозиція – 347.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monetha до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monetha до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monetha до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monetha до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.45%
|30 днів
|$ 0
|-79.23%
|60 днів
|$ 0
|-50.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monetha: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.95%
+6.45%
-11.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Monetha is a self-sovereign digital identity designed to ease and safeguard your interactions in the digital world while enabling users to utilize your data's value.
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