Сьогоднішня ціна Monetha (MTH)

Поточна ціна Monetha (MTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 336.59K USD. Ціна MTH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monetha:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.54K USD

- зміна ціни Monetha протягом дня — +6.45%

- циркуляційна пропозиція – 347.54M USD

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