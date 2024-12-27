Сьогоднішня ціна Modefi (MOD)

Поточна ціна Modefi (MOD) сьогодні становить 0.01818521 USD з ринковою капіталізацією $ 292.51K USD. Ціна MOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Modefi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.11 USD

- зміна ціни Modefi протягом дня — +141.52%

- циркуляційна пропозиція – 16.08M USD

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