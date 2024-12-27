Ціна Modefi (MOD)
Поточна ціна Modefi (MOD) сьогодні становить 0.01818521 USD з ринковою капіталізацією $ 292.51K USD. Ціна MOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Modefi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.11 USD
- зміна ціни Modefi протягом дня — +141.52%
- циркуляційна пропозиція – 16.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Modefi до USD становила $ +0.01065583.
За останні 30 днів зміна ціни Modefi до USD становила $ -0.0122812360.
За останні 60 днів зміна ціни Modefi до USD становила $ +0.0011018364.
За останні 90 днів зміна ціни Modefi до USD становила $ -0.14977926941975562.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01065583
|+141.52%
|30 днів
|$ -0.0122812360
|-67.53%
|60 днів
|$ +0.0011018364
|+6.06%
|90 днів
|$ -0.14977926941975562
|-89.17%
Останній аналіз цін Modefi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
+141.52%
-22.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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