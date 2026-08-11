Яка зараз ціна Mode?

Живуча ціна Mode (MODE) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Mode позиціонується на ринку?

Наразі Mode займає #4090 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴14290936.96977364992000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу MODE?

Обсяг токенів у обігу MODE становить 7733333334.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Mode за останню добу?

За останню добу Mode торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Mode віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Mode досяг найвищого значення за всю історію — ₴6.51136771674905600000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують MODE?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Mode?

Поточне зміщення ціни на 0.14% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Layer 2 (L2),Mode Ecosystem,Optimism Superchain Ecosystem,DeFAI. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.