Ціна Moby (MOBY)
Поточна ціна Moby (MOBY) сьогодні становить 0.061991 USD з ринковою капіталізацією $ 2.55M USD. Ціна MOBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moby:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.45K USD
- зміна ціни Moby протягом дня — +36.11%
- циркуляційна пропозиція – 41.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moby до USD становила $ +0.01644574.
За останні 30 днів зміна ціни Moby до USD становила $ +0.0183535575.
За останні 60 днів зміна ціни Moby до USD становила $ +0.0610766637.
За останні 90 днів зміна ціни Moby до USD становила $ +0.02486677371162531.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01644574
|+36.11%
|30 днів
|$ +0.0183535575
|+29.61%
|60 днів
|$ +0.0610766637
|+98.53%
|90 днів
|$ +0.02486677371162531
|+66.98%
Останній аналіз цін Moby: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
+36.11%
+43.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moby is a platform revolutionizing ICOs with a community-driven approach, ensuring majority token ownership by the community, supported by thorough due diligence processes.
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