Сьогоднішня ціна Moby (MOBY)

Поточна ціна Moby (MOBY) сьогодні становить 0.061991 USD з ринковою капіталізацією $ 2.55M USD. Ціна MOBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moby:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.45K USD

- зміна ціни Moby протягом дня — +36.11%

- циркуляційна пропозиція – 41.20M USD

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