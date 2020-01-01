Токеноміка Mithrandir Token (MITHR) Дізнайтеся ключову інформацію про Mithrandir Token (MITHR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mithrandir Token (MITHR) The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token. Офіційний вебсайт: https://www.mithr.io/ Whitepaper: https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf Купити MITHR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mithrandir Token (MITHR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mithrandir Token (MITHR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 106,36K $ 106,36K $ 106,36K Загальна пропозиція: $ 420,00M $ 420,00M $ 420,00M Циркуляційна пропозиція: $ 27,78M $ 27,78M $ 27,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M Історичний максимум: $ 0,00747245 $ 0,00747245 $ 0,00747245 Історичний мінімум: $ 0,00294158 $ 0,00294158 $ 0,00294158 Поточна ціна: $ 0,00382929 $ 0,00382929 $ 0,00382929 Дізнайтеся більше про ціну Mithrandir Token (MITHR)

Токеноміка Mithrandir Token (MITHR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mithrandir Token (MITHR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MITHR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MITHR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MITHR, досліджуйте ціну токена MITHR в реальному часі!

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