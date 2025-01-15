Ціна Mithrandir Token (MITHR)
Поточна ціна Mithrandir Token (MITHR) сьогодні становить 0.00574256 USD з ринковою капіталізацією $ 159.83K USD. Ціна MITHR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mithrandir Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.16 USD
- зміна ціни Mithrandir Token протягом дня — +6.33%
- циркуляційна пропозиція – 27.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mithrandir Token до USD становила $ +0.00034199.
За останні 30 днів зміна ціни Mithrandir Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mithrandir Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mithrandir Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00034199
|+6.33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mithrandir Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
+6.33%
+7.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.
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