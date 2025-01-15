Сьогоднішня ціна Mithrandir Token (MITHR)

Поточна ціна Mithrandir Token (MITHR) сьогодні становить 0.00574256 USD з ринковою капіталізацією $ 159.83K USD. Ціна MITHR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mithrandir Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.16 USD

- зміна ціни Mithrandir Token протягом дня — +6.33%

- циркуляційна пропозиція – 27.78M USD

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