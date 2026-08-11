Сьогоднішня ціна Mirror Protocol

Поточна ціна Mirror Protocol (MIR) сьогодні становить $ 0.00318711, зі зміною 5.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIR до USD становить $ 0.00318711 за MIR.

Mirror Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 247,774, з циркуляційною пропозицією у 77.74M MIR. Протягом останніх 24 годин MIR торгувався між $ 0.00297494 (мінімум) та $ 0.00320525 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 12.9, тоді як історичний мінімум — $ 0.00228196.

У короткостроковій динаміці MIR змінився на +2.48% за останню годину та на +13.73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 585.37.

Ринкова інформація щодо Mirror Protocol (MIR)

Ринкова капіталізація $ 247.77K$ 247.77K $ 247.77K Обсяг (за 24 год) $ 585.37$ 585.37 $ 585.37 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Циркуляційне постачання 77.74M 77.74M 77.74M Загальна пропозиція 370,575,000.0 370,575,000.0 370,575,000.0

Поточна ринкова капіталізація Mirror Protocol — $ 247.77K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 585.37. Циркуляційна пропозиція MIR — 77.74M, зі загальною пропозицією 370575000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.18M.