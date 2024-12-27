Ціна mini (MINI)
Поточна ціна mini (MINI) сьогодні становить 0.02101521 USD з ринковою капіталізацією $ 18.31M USD. Ціна MINI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності mini:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 929.30K USD
- зміна ціни mini протягом дня — +4.90%
- циркуляційна пропозиція – 875.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни mini до USD становила $ +0.00098208.
За останні 30 днів зміна ціни mini до USD становила $ -0.0075097390.
За останні 60 днів зміна ціни mini до USD становила $ -0.0126854532.
За останні 90 днів зміна ціни mini до USD становила $ +0.00390546444453289.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00098208
|+4.90%
|30 днів
|$ -0.0075097390
|-35.73%
|60 днів
|$ -0.0126854532
|-60.36%
|90 днів
|$ +0.00390546444453289
|+22.83%
Останній аналіз цін mini: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+4.90%
+21.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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