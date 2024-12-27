Сьогоднішня ціна mini (MINI)

Поточна ціна mini (MINI) сьогодні становить 0.02101521 USD з ринковою капіталізацією $ 18.31M USD. Ціна MINI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності mini:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 929.30K USD

- зміна ціни mini протягом дня — +4.90%

- циркуляційна пропозиція – 875.85M USD

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