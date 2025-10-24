Інформація щодо ціни mindshare (MINDSHARE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00243364$ 0,00243364 $ 0,00243364 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,16% Зміна ціни (1 дн.) +25,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,29%

Актуальна ціна mindshare (MINDSHARE) становить --. За останні 24 години MINDSHARE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MINDSHARE становить $ 0,00243364, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MINDSHARE змінився на -1,16% за останню годину, +25,43% за 24 години та на -7,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо mindshare (MINDSHARE)

Ринкова капіталізація $ 661,39K$ 661,39K $ 661,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 661,39K$ 661,39K $ 661,39K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 956 658,764025 999 956 658,764025 999 956 658,764025

Поточна ринкова капіталізація mindshare — $ 661,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MINDSHARE — 999,96M, зі загальною пропозицією 999956658.764025. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 661,39K.