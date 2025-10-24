Інформація щодо ціни MacroHard (MHRD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00199511 $ 0,00199511 $ 0,00199511 Мін. за 24 год $ 0,0025342 $ 0,0025342 $ 0,0025342 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00199511$ 0,00199511 $ 0,00199511 Макс. за 24 год $ 0,0025342$ 0,0025342 $ 0,0025342 Рекордний максимум $ 0,057629$ 0,057629 $ 0,057629 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -5,27% Зміна ціни (1 дн.) +7,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,88% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,88%

Актуальна ціна MacroHard (MHRD) становить $0,00226459. За останні 24 години MHRD торгувався між мінімумом у $ 0,00199511 і максимумом у $ 0,0025342, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MHRD становить $ 0,057629, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MHRD змінився на -5,27% за останню годину, +7,93% за 24 години та на +2,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MacroHard (MHRD)

Ринкова капіталізація $ 2,26M$ 2,26M $ 2,26M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,26M$ 2,26M $ 2,26M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MacroHard — $ 2,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MHRD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,26M.