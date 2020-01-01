Токеноміка Looking Up (UP) Дізнайтеся ключову інформацію про Looking Up (UP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Looking Up (UP) "Looking up" is a famous meme depicted by Williem Dafoe, it features a scene where he looks up to the sky with a sort of scared look on his face. The meme hits home with many people as it is a gesture we all can relate to in some way. The team has dedicated their work for the meme towards relevant events with customized memes for individuals to keep the meme spicy and relevant. As an older meme, the team and the coin are here to forever seal its relevance and fame in the blockchain. Офіційний вебсайт: https://lookingupmeme.com/ Купити UP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Looking Up (UP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Looking Up (UP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17.64K $ 17.64K $ 17.64K Загальна пропозиція: $ 999.26M $ 999.26M $ 999.26M Циркуляційна пропозиція: $ 999.26M $ 999.26M $ 999.26M FDV (повністю розведена вартість): $ 17.64K $ 17.64K $ 17.64K Історичний максимум: $ 0.00088858 $ 0.00088858 $ 0.00088858 Історичний мінімум: $ 0.00001149 $ 0.00001149 $ 0.00001149 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Looking Up (UP)

Токеноміка Looking Up (UP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Looking Up (UP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UP, досліджуйте ціну токена UP в реальному часі!

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