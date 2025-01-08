Сьогоднішня ціна Looking Up (UP)

Поточна ціна Looking Up (UP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.77K USD. Ціна UP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Looking Up:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.13K USD

- зміна ціни Looking Up протягом дня — -13.21%

- циркуляційна пропозиція – 999.77M USD

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