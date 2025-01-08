Ціна Looking Up (UP)
Поточна ціна Looking Up (UP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.77K USD. Ціна UP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Looking Up:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.13K USD
- зміна ціни Looking Up протягом дня — -13.21%
- циркуляційна пропозиція – 999.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Looking Up до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Looking Up до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Looking Up до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Looking Up до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.21%
|30 днів
|$ 0
|-8.84%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Looking Up: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
-13.21%
+30.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Looking up" is a famous meme depicted by Williem Dafoe, it features a scene where he looks up to the sky with a sort of scared look on his face. The meme hits home with many people as it is a gesture we all can relate to in some way. The team has dedicated their work for the meme towards relevant events with customized memes for individuals to keep the meme spicy and relevant. As an older meme, the team and the coin are here to forever seal its relevance and fame in the blockchain.
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