Сьогоднішня ціна LogX Network

Поточна ціна LogX Network (LOGX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LOGX до USD становить $ 0 за LOGX.

LogX Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17,863.82, з циркуляційною пропозицією у 802.81M LOGX. Протягом останніх 24 годин LOGX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2.97, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LOGX змінився на +1.05% за останню годину та на +4.48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо LogX Network (LOGX)

Ринкова капіталізація $ 17.86K$ 17.86K $ 17.86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22.14K$ 22.14K $ 22.14K Циркуляційне постачання 802.81M 802.81M 802.81M Загальна пропозиція 994,999,999.9999082 994,999,999.9999082 994,999,999.9999082

Поточна ринкова капіталізація LogX Network — $ 17.86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOGX — 802.81M, зі загальною пропозицією 994999999.9999082. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22.14K.