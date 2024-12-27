Сьогоднішня ціна Lightspeed (SPEED)

Поточна ціна Lightspeed (SPEED) сьогодні становить 0.00110352 USD з ринковою капіталізацією $ 272.84K USD. Ціна SPEED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lightspeed:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63K USD

- зміна ціни Lightspeed протягом дня — +5.43%

- циркуляційна пропозиція – 248.01M USD

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