Яка зараз ціна level941?

level941 торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -8.05% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як PIGEON порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -8.05% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо PIGEON перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як level941 виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem PIGEON демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація level941?

Ринкова капіталізація ₴3124222.33043271680000 розташовує PIGEON на #6389 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують PIGEON?

level941 згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку PIGEON?

З 984461915.719289 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.