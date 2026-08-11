Сьогоднішня ціна KANGO

Поточна ціна KANGO (KANGO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 16.94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KANGO до USD становить $ 0 за KANGO.

KANGO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 91,364, з циркуляційною пропозицією у 287.00B KANGO. Протягом останніх 24 годин KANGO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KANGO змінився на -0.00% за останню годину та на -23.68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо KANGO (KANGO)

Ринкова капіталізація $ 91.36K$ 91.36K $ 91.36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91.36K$ 91.36K $ 91.36K Циркуляційне постачання 287.00B 287.00B 287.00B Загальна пропозиція 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація KANGO — $ 91.36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KANGO — 287.00B, зі загальною пропозицією 287000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91.36K.