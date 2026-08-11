Сьогоднішня ціна JunoCash

Поточна ціна JunoCash (JUNO) сьогодні становить $ 0,059895, зі зміною 3,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JUNO до USD становить $ 0,059895 за JUNO.

JunoCash наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 117 075, з циркуляційною пропозицією у 1,95M JUNO. Протягом останніх 24 годин JUNO торгувався між $ 0,059651 (мінімум) та $ 0,062759 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,389901, тоді як історичний мінімум — $ 0,059651.

У короткостроковій динаміці JUNO змінився на +0,14% за останню годину та на -16,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 26,29K.

Ринкова інформація щодо JunoCash (JUNO)

Ринкова капіталізація $ 117,08K$ 117,08K $ 117,08K Обсяг (за 24 год) $ 26,29K$ 26,29K $ 26,29K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 183,09K$ 183,09K $ 183,09K Циркуляційне постачання 1,95M 1,95M 1,95M Загальна пропозиція 1 954 681,24990004 1 954 681,24990004 1 954 681,24990004

Поточна ринкова капіталізація JunoCash — $ 117,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 26,29K. Циркуляційна пропозиція JUNO — 1,95M, зі загальною пропозицією 1954681.24990004. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 183,09K.