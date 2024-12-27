Сьогоднішня ціна IPOR (IPOR)

Поточна ціна IPOR (IPOR) сьогодні становить 0.287188 USD з ринковою капіталізацією $ 7.73M USD. Ціна IPOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IPOR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.21K USD

- зміна ціни IPOR протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 26.94M USD

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