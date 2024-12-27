Сьогоднішня ціна Ionic Protocol (ION)

Поточна ціна Ionic Protocol (ION) сьогодні становить 0.01567269 USD з ринковою капіталізацією $ 4.72M USD. Ціна ION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ionic Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.14K USD

- зміна ціни Ionic Protocol протягом дня — +2.36%

- циркуляційна пропозиція – 301.58M USD

Отримуйте оновлення цін ION до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ION.