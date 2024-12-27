Сьогоднішня ціна Inter Stable Token (IST)

Поточна ціна Inter Stable Token (IST) сьогодні становить 0.999298 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна IST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Inter Stable Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.34K USD

- зміна ціни Inter Stable Token протягом дня — +0.11%

- циркуляційна пропозиція – 1.41M USD

Отримуйте оновлення цін IST до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IST.