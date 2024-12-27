Ціна Inter Stable Token (IST)
Поточна ціна Inter Stable Token (IST) сьогодні становить 0.999298 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна IST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Inter Stable Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.34K USD
- зміна ціни Inter Stable Token протягом дня — +0.11%
- циркуляційна пропозиція – 1.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Inter Stable Token до USD становила $ +0.0010515.
За останні 30 днів зміна ціни Inter Stable Token до USD становила $ +0.0029741107.
За останні 60 днів зміна ціни Inter Stable Token до USD становила $ +0.0000212850.
За останні 90 днів зміна ціни Inter Stable Token до USD становила $ +0.0020544512309662.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0010515
|+0.11%
|30 днів
|$ +0.0029741107
|+0.30%
|60 днів
|$ +0.0000212850
|+0.00%
|90 днів
|$ +0.0020544512309662
|+0.21%
Останній аналіз цін Inter Stable Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.11%
+0.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.
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