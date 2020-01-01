Токеноміка Inter Stable Token (IST) Дізнайтеся ключову інформацію про Inter Stable Token (IST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Inter Stable Token (IST) Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy. Офіційний вебсайт: https://inter.trade/ Whitepaper: https://docs.inter.trade/ Купити IST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Inter Stable Token (IST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Inter Stable Token (IST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Загальна пропозиція: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Циркуляційна пропозиція: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M FDV (повністю розведена вартість): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Історичний максимум: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Дізнайтеся більше про ціну Inter Stable Token (IST)

Токеноміка Inter Stable Token (IST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Inter Stable Token (IST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IST, досліджуйте ціну токена IST в реальному часі!

Прогноз ціни IST Хочете знати, куди рухається IST? Наша сторінка прогнозу ціни IST поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена IST зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!