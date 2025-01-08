Ціна InnoviaTrust (INVA)
Поточна ціна InnoviaTrust (INVA) сьогодні становить 0.01178963 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності InnoviaTrust:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.79K USD
- зміна ціни InnoviaTrust протягом дня — +1.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни InnoviaTrust до USD становила $ +0.00015628.
За останні 30 днів зміна ціни InnoviaTrust до USD становила $ +0.0042354752.
За останні 60 днів зміна ціни InnoviaTrust до USD становила $ +0.0054264236.
За останні 90 днів зміна ціни InnoviaTrust до USD становила $ +0.0071045248584606874.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015628
|+1.34%
|30 днів
|$ +0.0042354752
|+35.93%
|60 днів
|$ +0.0054264236
|+46.03%
|90 днів
|$ +0.0071045248584606874
|+151.64%
Останній аналіз цін InnoviaTrust: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
+1.34%
+32.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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