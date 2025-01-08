Сьогоднішня ціна InnoviaTrust (INVA)

Поточна ціна InnoviaTrust (INVA) сьогодні становить 0.01178963 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності InnoviaTrust:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.79K USD

- зміна ціни InnoviaTrust протягом дня — +1.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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