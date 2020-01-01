Токеноміка iCommunity (ICOM) Дізнайтеся ключову інформацію про iCommunity (ICOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація iCommunity (ICOM) iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem. Офіційний вебсайт: https://icommunity.io/icom/en/ Whitepaper: https://icommunity.io/icom/en/whitepaper/ Купити ICOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни iCommunity (ICOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена iCommunity (ICOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 295,48K $ 295,48K $ 295,48K Загальна пропозиція: $ 97,80M $ 97,80M $ 97,80M Циркуляційна пропозиція: $ 60,30M $ 60,30M $ 60,30M FDV (повністю розведена вартість): $ 479,24K $ 479,24K $ 479,24K Історичний максимум: $ 14,34 $ 14,34 $ 14,34 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00490022 $ 0,00490022 $ 0,00490022 Дізнайтеся більше про ціну iCommunity (ICOM)

Токеноміка iCommunity (ICOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки iCommunity (ICOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ICOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ICOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ICOM, досліджуйте ціну токена ICOM в реальному часі!

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