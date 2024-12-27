Сьогоднішня ціна iCommunity (ICOM)

Поточна ціна iCommunity (ICOM) сьогодні становить 0.00545186 USD з ринковою капіталізацією $ 315.12K USD. Ціна ICOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iCommunity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 242.12 USD

- зміна ціни iCommunity протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 57.80M USD

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