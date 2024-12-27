Ціна iCommunity (ICOM)
Поточна ціна iCommunity (ICOM) сьогодні становить 0.00545186 USD з ринковою капіталізацією $ 315.12K USD. Ціна ICOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iCommunity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 242.12 USD
- зміна ціни iCommunity протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 57.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iCommunity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни iCommunity до USD становила $ -0.0027328734.
За останні 60 днів зміна ціни iCommunity до USD становила $ -0.0044556977.
За останні 90 днів зміна ціни iCommunity до USD становила $ -0.009560366287689542.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0027328734
|-50.12%
|60 днів
|$ -0.0044556977
|-81.72%
|90 днів
|$ -0.009560366287689542
|-63.68%
Останній аналіз цін iCommunity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem.
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