Сьогоднішня ціна HyperLink hlHYPE

Поточна ціна HyperLink hlHYPE (HLHYPE) сьогодні становить $ 54,87, зі зміною 1,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HLHYPE до USD становить $ 54,87 за HLHYPE.

HyperLink hlHYPE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 7 349 373, з циркуляційною пропозицією у 133,94K HLHYPE. Протягом останніх 24 годин HLHYPE торгувався між $ 54,29 (мінімум) та $ 55,19 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 69,21, тоді як історичний мінімум — $ 54,04.

У короткостроковій динаміці HLHYPE змінився на -- за останню годину та на +0,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,09.

Ринкова інформація щодо HyperLink hlHYPE (HLHYPE)

Ринкова капіталізація $ 7,35M$ 7,35M $ 7,35M Обсяг (за 24 год) $ 10,09$ 10,09 $ 10,09 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,35M$ 7,35M $ 7,35M Циркуляційне постачання 133,94K 133,94K 133,94K Загальна пропозиція 133 943,4282135332 133 943,4282135332 133 943,4282135332

Поточна ринкова капіталізація HyperLink hlHYPE — $ 7,35M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,09. Циркуляційна пропозиція HLHYPE — 133,94K, зі загальною пропозицією 133943.4282135332. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,35M.