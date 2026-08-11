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Поточна ціна HyperLink hlHYPE сьогодні становить 54,87 USD. Ринкова капіталізація HLHYPE становить 7 349 373 USD. Відстежуйте оновлення цін HLHYPE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна HyperLink hlHYPE сьогодні становить 54,87 USD. Ринкова капіталізація HLHYPE становить 7 349 373 USD. Відстежуйте оновлення цін HLHYPE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про HLHYPE

Інформація про ціну HLHYPE

Що таке HLHYPE

Whitepaper HLHYPE

Офіційний вебсайт HLHYPE

Токеноміка HLHYPE

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Ціна HyperLink hlHYPE (HLHYPE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HLHYPE до USD:

$54,87
$54,87$54,87
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни HyperLink hlHYPE (HLHYPE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:27:18 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна HyperLink hlHYPE

Поточна ціна HyperLink hlHYPE (HLHYPE) сьогодні становить $ 54,87, зі зміною 1,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HLHYPE до USD становить $ 54,87 за HLHYPE.

HyperLink hlHYPE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 7 349 373, з циркуляційною пропозицією у 133,94K HLHYPE. Протягом останніх 24 годин HLHYPE торгувався між $ 54,29 (мінімум) та $ 55,19 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 69,21, тоді як історичний мінімум — $ 54,04.

У короткостроковій динаміці HLHYPE змінився на -- за останню годину та на +0,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,09.

Ринкова інформація щодо HyperLink hlHYPE (HLHYPE)

$ 7,35M
$ 7,35M$ 7,35M

$ 10,09
$ 10,09$ 10,09

$ 7,35M
$ 7,35M$ 7,35M

133,94K
133,94K 133,94K

133 943,4282135332
133 943,4282135332 133 943,4282135332

Поточна ринкова капіталізація HyperLink hlHYPE — $ 7,35M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,09. Циркуляційна пропозиція HLHYPE — 133,94K, зі загальною пропозицією 133943.4282135332. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,35M.

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 54,29
$ 54,29$ 54,29
Мін. за 24 год
$ 55,19
$ 55,19$ 55,19
Макс. за 24 год

$ 54,29
$ 54,29$ 54,29

$ 55,19
$ 55,19$ 55,19

$ 69,21
$ 69,21$ 69,21

$ 54,04
$ 54,04$ 54,04

--

+1,04%

+0,53%

+0,53%

Історія ціни HyperLink hlHYPE (HLHYPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HyperLink hlHYPE до USD становила $ +0,562202.
За останні 30 днів зміна ціни HyperLink hlHYPE до USD становила $ -10,5056626020.
За останні 60 днів зміна ціни HyperLink hlHYPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HyperLink hlHYPE до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,562202+1,04%
30 днів$ -10,5056626020-19,14%
60 днів$ 0--
90 днів----

Прогноз ціни HyperLink hlHYPE

Прогноз ціни HyperLink hlHYPE (HLHYPE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HLHYPE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни HyperLink hlHYPE (HLHYPE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна HyperLink hlHYPE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне HyperLink hlHYPE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HLHYPE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни HyperLink hlHYPE.

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Про HyperLink hlHYPE

Яка зараз ринкова ціна HLHYPE?

Зараз його вартість становить ₴2418.0795290296080000, що відображає зміну ціни на 1.03% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність HyperLink hlHYPE на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, HLHYPE демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для HLHYPE?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- HLHYPE. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для HyperLink hlHYPE?

Він торгувався в діапазоні від ₴2392.5193663389360000 до ₴2432.1816877554960000, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність HLHYPE на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре HLHYPE інтегрований в екосистему --.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:27:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для HyperLink hlHYPE (HLHYPE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+82,19%

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$0,0184
$0,0184$0,0184

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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