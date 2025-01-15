Сьогоднішня ціна Hyper Utility (HYPU)

Поточна ціна Hyper Utility (HYPU) сьогодні становить 0.00105196 USD з ринковою капіталізацією $ 765.67K USD. Ціна HYPU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hyper Utility:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.20K USD

- зміна ціни Hyper Utility протягом дня — +11.92%

- циркуляційна пропозиція – 727.85M USD

Отримуйте оновлення цін HYPU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HYPU.