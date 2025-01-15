Ціна Hyper Utility (HYPU)
Поточна ціна Hyper Utility (HYPU) сьогодні становить 0.00105196 USD з ринковою капіталізацією $ 765.67K USD. Ціна HYPU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hyper Utility:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.20K USD
- зміна ціни Hyper Utility протягом дня — +11.92%
- циркуляційна пропозиція – 727.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyper Utility до USD становила $ +0.00011204.
За останні 30 днів зміна ціни Hyper Utility до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hyper Utility до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hyper Utility до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011204
|+11.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hyper Utility: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.71%
+11.92%
-29.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users.
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