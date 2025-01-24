Ціна Hover Cat (HCAT)
Поточна ціна Hover Cat (HCAT) сьогодні становить 0.00359031 USD з ринковою капіталізацією $ 3.58M USD. Ціна HCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hover Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.26K USD
- зміна ціни Hover Cat протягом дня — +10.15%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hover Cat до USD становила $ +0.00033097.
За останні 30 днів зміна ціни Hover Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hover Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hover Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00033097
|+10.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hover Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
+10.15%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hovercat is an AI Agent. It is inspired by the famous Hovercat meme. The agent will analyzes social signals on twitter. 1% of the token will be donated to cat shelters in the USA. The agent will crawl the internet and twitter to determine which shelter is best. Furthermore, it aims to build a strong community around the ethos of Hover Cat: An underdog who excels in life - against all odds and does so effortlessly.
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