Сьогоднішня ціна Hover Cat (HCAT)

Поточна ціна Hover Cat (HCAT) сьогодні становить 0.00359031 USD з ринковою капіталізацією $ 3.58M USD. Ціна HCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hover Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.26K USD

- зміна ціни Hover Cat протягом дня — +10.15%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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