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Поточна ціна HeadStarter сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HST становить 174,884 USD. Відстежуйте оновлення цін HST до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна HeadStarter сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HST становить 174,884 USD. Відстежуйте оновлення цін HST до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна HeadStarter (HST)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HST до USD:

$0.0009282
$0.0009282$0.0009282
-0.03%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни HeadStarter (HST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:09:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна HeadStarter

Поточна ціна HeadStarter (HST) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HST до USD становить $ 0 за HST.

HeadStarter наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 174,884, з циркуляційною пропозицією у 188.41M HST. Протягом останніх 24 годин HST торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.060406, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HST змінився на -- за останню годину та на -6.25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.65.

Ринкова інформація щодо HeadStarter (HST)

$ 174.88K
$ 174.88K$ 174.88K

$ 1.65
$ 1.65$ 1.65

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

188.41M
188.41M 188.41M

2,500,000,000.0
2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація HeadStarter — $ 174.88K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.65. Циркуляційна пропозиція HST — 188.41M, зі загальною пропозицією 2500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.32M.

Історія ціни HeadStarter у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.060406
$ 0.060406$ 0.060406

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.63%

-6.25%

-6.25%

Історія ціни HeadStarter (HST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HeadStarter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HeadStarter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HeadStarter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HeadStarter до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3.63%
30 днів$ 0-15.36%
60 днів$ 0-32.68%
90 днів----

Прогноз ціни HeadStarter

Прогноз ціни HeadStarter (HST) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HST у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни HeadStarter (HST) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна HeadStarter потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне HeadStarter у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HST на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни HeadStarter.

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Ресурс HeadStarter (HST)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Hedera EcosystemLaunchpad

Про HeadStarter

Яка зараз ціна HeadStarter?

Поточна оцінка становить ₴, що вказує на зміну ціни у розмірі -3.63% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на HST?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг HeadStarter?

З ринковою капіталізацією ₴7708163.40257414400000 HeadStarter займає #4880 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

HST зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є HST сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ та ₴, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на HeadStarter?

До таких факторів належать обігове надходження (188411797.93054628 токенів), тенденції прийняття у Launchpad,Hedera Ecosystem та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про HeadStarter

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:09:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для HeadStarter (HST)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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