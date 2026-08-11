Сьогоднішня ціна HeadStarter

Поточна ціна HeadStarter (HST) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HST до USD становить $ 0 за HST.

HeadStarter наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 174,884, з циркуляційною пропозицією у 188.41M HST. Протягом останніх 24 годин HST торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.060406, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HST змінився на -- за останню годину та на -6.25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.65.

Ринкова інформація щодо HeadStarter (HST)

Ринкова капіталізація $ 174.88K$ 174.88K $ 174.88K Обсяг (за 24 год) $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Циркуляційне постачання 188.41M 188.41M 188.41M Загальна пропозиція 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація HeadStarter — $ 174.88K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.65. Циркуляційна пропозиція HST — 188.41M, зі загальною пропозицією 2500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.32M.