Сьогоднішня ціна GraphAI

Поточна ціна GraphAI (GAI) сьогодні становить $ 0,00368305, зі зміною 4,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GAI до USD становить $ 0,00368305 за GAI.

GraphAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 162 588, з циркуляційною пропозицією у 44,13M GAI. Протягом останніх 24 годин GAI торгувався між $ 0,00343939 (мінімум) та $ 0,00368257 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,857598, тоді як історичний мінімум — $ 0,00255654.

У короткостроковій динаміці GAI змінився на +0,01% за останню годину та на +11,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,02K.

Ринкова інформація щодо GraphAI (GAI)

Ринкова капіталізація $ 162,59K$ 162,59K $ 162,59K Обсяг (за 24 год) $ 3,02K$ 3,02K $ 3,02K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 368,39K$ 368,39K $ 368,39K Циркуляційне постачання 44,13M 44,13M 44,13M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GraphAI — $ 162,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,02K. Циркуляційна пропозиція GAI — 44,13M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 368,39K.