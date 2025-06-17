Ціна Gradient (GRAY)
Поточна ціна Gradient (GRAY) сьогодні становить 1,52 USD з ринковою капіталізацією $ 15,38M USD. Ціна GRAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gradient:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gradient протягом дня — -15,55%
- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gradient до USD становила $ -0,279787155783306.
За останні 30 днів зміна ціни Gradient до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gradient до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gradient до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,279787155783306
|-15,55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gradient: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,31%
-15,55%
+218,63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem.
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