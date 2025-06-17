Сьогоднішня ціна Gradient (GRAY)

Поточна ціна Gradient (GRAY) сьогодні становить 1,52 USD з ринковою капіталізацією $ 15,38M USD. Ціна GRAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gradient:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Gradient протягом дня — -15,55%

- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD

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