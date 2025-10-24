Інформація щодо ціни GPUAI (GPUAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00570323 $ 0,00570323 $ 0,00570323 Мін. за 24 год $ 0,00801113 $ 0,00801113 $ 0,00801113 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00570323$ 0,00570323 $ 0,00570323 Макс. за 24 год $ 0,00801113$ 0,00801113 $ 0,00801113 Рекордний максимум $ 0,6198$ 0,6198 $ 0,6198 Найнижча ціна $ 0,00437792$ 0,00437792 $ 0,00437792 Зміна ціни (за 1 год) +0,19% Зміна ціни (1 дн.) -3,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +21,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +21,37%

Актуальна ціна GPUAI (GPUAI) становить $0,00739358. За останні 24 години GPUAI торгувався між мінімумом у $ 0,00570323 і максимумом у $ 0,00801113, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GPUAI становить $ 0,6198, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00437792.

Що стосується короткострокових результатів, то GPUAI змінився на +0,19% за останню годину, -3,70% за 24 години та на +21,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GPUAI (GPUAI)

Ринкова капіталізація $ 454,95K$ 454,95K $ 454,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 739,76K$ 739,76K $ 739,76K Циркуляційне постачання 61,50M 61,50M 61,50M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GPUAI — $ 454,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GPUAI — 61,50M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 739,76K.