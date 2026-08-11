Сьогоднішня ціна Gitbank

Поточна ціна Gitbank (GITBANK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GITBANK до USD становить $ 0 за GITBANK.

Gitbank наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 66,949, з циркуляційною пропозицією у 100.00B GITBANK. Протягом останніх 24 годин GITBANK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GITBANK змінився на +1.50% за останню годину та на -15.17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Gitbank (GITBANK)

Ринкова капіталізація $ 66.95K$ 66.95K $ 66.95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 66.95K$ 66.95K $ 66.95K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація Gitbank — $ 66.95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GITBANK — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66.95K.