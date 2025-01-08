Ціна Garbage (GARBAGE)
Поточна ціна Garbage (GARBAGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.97K USD. Ціна GARBAGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Garbage:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.72 USD
- зміна ціни Garbage протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 74.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Garbage до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Garbage до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Garbage до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Garbage до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.00%
|60 днів
|$ 0
|-31.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Garbage: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Garbage and its ingenious branded meme strategy ensuring users can easily create and share memes that poke fun at just about everyone. All the while simultaneously advertising the project itself.
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