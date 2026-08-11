Сьогоднішня ціна ForgeOracle

Поточна ціна ForgeOracle (FORGE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FORGE до USD становить $ 0 за FORGE.

ForgeOracle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 386, з циркуляційною пропозицією у 99,00B FORGE. Протягом останніх 24 годин FORGE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FORGE змінився на -- за останню годину та на -0,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ForgeOracle (FORGE)

Ринкова капіталізація $ 28,39K$ 28,39K $ 28,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,39K$ 28,39K $ 28,39K Циркуляційне постачання 99,00B 99,00B 99,00B Загальна пропозиція 99 000 000 000,0 99 000 000 000,0 99 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ForgeOracle — $ 28,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FORGE — 99,00B, зі загальною пропозицією 99000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,39K.