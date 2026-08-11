Сьогоднішня ціна Fluffey

Поточна ціна Fluffey (FLUFFEY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FLUFFEY до USD становить $ 0 за FLUFFEY.

Fluffey наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 35 200, з циркуляційною пропозицією у 1,00B FLUFFEY. Протягом останніх 24 годин FLUFFEY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FLUFFEY змінився на -1,26% за останню годину та на -4,98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Fluffey (FLUFFEY)

Ринкова капіталізація $ 35,20K$ 35,20K $ 35,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,20K$ 35,20K $ 35,20K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fluffey — $ 35,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLUFFEY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,20K.