Сьогоднішня ціна FIDEL

Поточна ціна FIDEL (FIDEL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 14,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FIDEL до USD становить $ 0 за FIDEL.

FIDEL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 534, з циркуляційною пропозицією у 945,28M FIDEL. Протягом останніх 24 годин FIDEL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00100894, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FIDEL змінився на +0,07% за останню годину та на -2,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FIDEL (FIDEL)

Ринкова капіталізація $ 24,53K$ 24,53K $ 24,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,53K$ 24,53K $ 24,53K Циркуляційне постачання 945,28M 945,28M 945,28M Загальна пропозиція 945 283 662,7035158 945 283 662,7035158 945 283 662,7035158

Поточна ринкова капіталізація FIDEL — $ 24,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FIDEL — 945,28M, зі загальною пропозицією 945283662.7035158. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,53K.