Токеноміка Fcode AI (FCOD) Дізнайтеся ключову інформацію про Fcode AI (FCOD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fcode AI (FCOD) Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time. Офіційний вебсайт: https://fcode.ai Whitepaper: https://docs.fcode.ai/whitepaper Купити FCOD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fcode AI (FCOD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fcode AI (FCOD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 813,28K $ 813,28K $ 813,28K Загальна пропозиція: $ 700,19M $ 700,19M $ 700,19M Циркуляційна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,90M $ 1,90M $ 1,90M Історичний максимум: $ 0,0101878 $ 0,0101878 $ 0,0101878 Історичний мінімум: $ 0,00111097 $ 0,00111097 $ 0,00111097 Поточна ціна: $ 0,00270889 $ 0,00270889 $ 0,00270889 Дізнайтеся більше про ціну Fcode AI (FCOD)

Токеноміка Fcode AI (FCOD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fcode AI (FCOD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FCOD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FCOD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FCOD, досліджуйте ціну токена FCOD в реальному часі!

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