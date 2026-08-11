Сьогоднішня ціна evo

Поточна ціна evo (EVO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EVO до USD становить $ 0 за EVO.

evo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 159 936, з циркуляційною пропозицією у 100,00B EVO. Протягом останніх 24 годин EVO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EVO змінився на -8,73% за останню годину та на -16,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо evo (EVO)

Ринкова капіталізація $ 159,94K$ 159,94K $ 159,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 159,94K$ 159,94K $ 159,94K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація evo — $ 159,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EVO — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 159,94K.