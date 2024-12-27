Ціна ETHPlus (ETH+)
Поточна ціна ETHPlus (ETH+) сьогодні становить 3,494.13 USD з ринковою капіталізацією $ 180.77M USD. Ціна ETH+ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ETHPlus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 480.75K USD
- зміна ціни ETHPlus протягом дня — +0.51%
- циркуляційна пропозиція – 51.78K USD
Отримуйте оновлення цін ETH+ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ETH+.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ETHPlus до USD становила $ +17.57.
За останні 30 днів зміна ціни ETHPlus до USD становила $ -8.9931917940.
За останні 60 днів зміна ціни ETHPlus до USD становила $ +1,205.1167016750.
За останні 90 днів зміна ціни ETHPlus до USD становила $ +774.4824372337333.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +17.57
|+0.51%
|30 днів
|$ -8.9931917940
|-0.25%
|60 днів
|$ +1,205.1167016750
|+34.49%
|90 днів
|$ +774.4824372337333
|+28.48%
Останній аналіз цін ETHPlus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
+0.51%
+4.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ETH+ до AUD
A$5,625.5493
|1 ETH+ до GBP
￡2,760.3627
|1 ETH+ до EUR
€3,354.3648
|1 ETH+ до USD
$3,494.13
|1 ETH+ до MYR
RM15,618.7611
|1 ETH+ до TRY
₺123,063.2586
|1 ETH+ до JPY
¥551,199.0075
|1 ETH+ до RUB
₽372,998.3775
|1 ETH+ до INR
₹298,992.7041
|1 ETH+ до IDR
Rp56,356,927.5939
|1 ETH+ до PHP
₱203,323.4247
|1 ETH+ до EGP
￡E.177,746.3931
|1 ETH+ до BRL
R$21,593.7234
|1 ETH+ до CAD
C$5,031.5472
|1 ETH+ до BDT
৳416,849.709
|1 ETH+ до NGN
₦5,408,843.3574
|1 ETH+ до UAH
₴146,264.2818
|1 ETH+ до VES
Bs178,200.63
|1 ETH+ до PKR
Rs971,123.5509
|1 ETH+ до KZT
₸1,807,618.2729
|1 ETH+ до THB
฿118,765.4787
|1 ETH+ до TWD
NT$114,782.1705
|1 ETH+ до CHF
Fr3,144.717
|1 ETH+ до HKD
HK$27,114.4488
|1 ETH+ до MAD
.د.م35,150.9478