Сьогоднішня ціна ETHPlus (ETH+)

Поточна ціна ETHPlus (ETH+) сьогодні становить 3,494.13 USD з ринковою капіталізацією $ 180.77M USD. Ціна ETH+ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ETHPlus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 480.75K USD

- зміна ціни ETHPlus протягом дня — +0.51%

- циркуляційна пропозиція – 51.78K USD

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