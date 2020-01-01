Токеноміка ETHPlus (ETH+)

Токеноміка ETHPlus (ETH+)

Дізнайтеся ключову інформацію про ETHPlus (ETH+), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація ETHPlus (ETH+)

ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH.

Офіційний вебсайт:
https://app.reserve.org/ethereum/token/0xe72b141df173b999ae7c1adcbf60cc9833ce56a8/overview
Whitepaper:
https://forum.reserve.org/t/rfc-introducing-eth/386

Токеноміка та аналіз ціни ETHPlus (ETH+)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ETHPlus (ETH+), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 230,24M
$ 230,24M$ 230,24M
Загальна пропозиція:
$ 90,64K
$ 90,64K$ 90,64K
Циркуляційна пропозиція:
$ 90,64K
$ 90,64K$ 90,64K
FDV (повністю розведена вартість):
$ 230,24M
$ 230,24M$ 230,24M
Історичний максимум:
$ 4 194,11
$ 4 194,11$ 4 194,11
Історичний мінімум:
$ 1 461,53
$ 1 461,53$ 1 461,53
Поточна ціна:
$ 2 543,33
$ 2 543,33$ 2 543,33

Токеноміка ETHPlus (ETH+): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки ETHPlus (ETH+) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів ETH+, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ETH+, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку ETH+, досліджуйте ціну токена ETH+ в реальному часі!

Прогноз ціни ETH+

Хочете знати, куди рухається ETH+? Наша сторінка прогнозу ціни ETH+ поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.