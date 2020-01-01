Токеноміка ETHPlus (ETH+) Дізнайтеся ключову інформацію про ETHPlus (ETH+), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ETHPlus (ETH+) ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH. Офіційний вебсайт: https://app.reserve.org/ethereum/token/0xe72b141df173b999ae7c1adcbf60cc9833ce56a8/overview Whitepaper: https://forum.reserve.org/t/rfc-introducing-eth/386 Купити ETH+ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ETHPlus (ETH+) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ETHPlus (ETH+), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 230,24M $ 230,24M $ 230,24M Загальна пропозиція: $ 90,64K $ 90,64K $ 90,64K Циркуляційна пропозиція: $ 90,64K $ 90,64K $ 90,64K FDV (повністю розведена вартість): $ 230,24M $ 230,24M $ 230,24M Історичний максимум: $ 4 194,11 $ 4 194,11 $ 4 194,11 Історичний мінімум: $ 1 461,53 $ 1 461,53 $ 1 461,53 Поточна ціна: $ 2 543,33 $ 2 543,33 $ 2 543,33 Дізнайтеся більше про ціну ETHPlus (ETH+)

Токеноміка ETHPlus (ETH+): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ETHPlus (ETH+) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ETH+, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ETH+, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ETH+, досліджуйте ціну токена ETH+ в реальному часі!

Прогноз ціни ETH+ Хочете знати, куди рухається ETH+? Наша сторінка прогнозу ціни ETH+ поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ETH+ зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!