Сьогоднішня ціна Doppel

Поточна ціна Doppel (DOPPEL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOPPEL до USD становить $ 0 за DOPPEL.

Doppel наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 55 016, з циркуляційною пропозицією у 96,60B DOPPEL. Протягом останніх 24 годин DOPPEL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOPPEL змінився на -- за останню годину та на -3,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Doppel (DOPPEL)

Ринкова капіталізація $ 55,02K$ 55,02K $ 55,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 56,97K$ 56,97K $ 56,97K Циркуляційне постачання 96,60B 96,60B 96,60B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Doppel — $ 55,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOPPEL — 96,60B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56,97K.