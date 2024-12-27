Ціна Divergence Protocol (DIVER)
Поточна ціна Divergence Protocol (DIVER) сьогодні становить 0.01025491 USD з ринковою капіталізацією $ 6.79M USD. Ціна DIVER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Divergence Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.12K USD
- зміна ціни Divergence Protocol протягом дня — -0.55%
- циркуляційна пропозиція – 660.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Divergence Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Divergence Protocol до USD становила $ -0.0003336342.
За останні 60 днів зміна ціни Divergence Protocol до USD становила $ +0.0027848674.
За останні 90 днів зміна ціни Divergence Protocol до USD становила $ +0.001669454195478347.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.55%
|30 днів
|$ -0.0003336342
|-3.25%
|60 днів
|$ +0.0027848674
|+27.16%
|90 днів
|$ +0.001669454195478347
|+19.45%
Останній аналіз цін Divergence Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-0.55%
+0.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options.
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