Сьогоднішня ціна Divergence Protocol (DIVER)

Поточна ціна Divergence Protocol (DIVER) сьогодні становить 0.01025491 USD з ринковою капіталізацією $ 6.79M USD. Ціна DIVER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Divergence Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.12K USD

- зміна ціни Divergence Protocol протягом дня — -0.55%

- циркуляційна пропозиція – 660.00M USD

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