Ціна Distributed Training (SN38)
Поточна ціна Distributed Training (SN38) сьогодні становить 1,24 USD з ринковою капіталізацією $ 1,57M USD. Ціна SN38 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Distributed Training:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Distributed Training протягом дня — +2,96%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Distributed Training до USD становила $ +0,03545469.
За останні 30 днів зміна ціни Distributed Training до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Distributed Training до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Distributed Training до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,03545469
|+2,96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Distributed Training: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,10%
+2,96%
-14,08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trustless Decentralised Distributed Training
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