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Поточна ціна Dfyn Network сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DFYN становить 56 064 USD. Відстежуйте оновлення цін DFYN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Dfyn Network сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DFYN становить 56 064 USD. Відстежуйте оновлення цін DFYN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DFYN

Інформація про ціну DFYN

Що таке DFYN

Офіційний вебсайт DFYN

Токеноміка DFYN

Прогноз ціни DFYN

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Ціна Dfyn Network (DFYN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DFYN до USD:

$0,00028924
$0,00028924$0,00028924
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Dfyn Network (DFYN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:56:52 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Dfyn Network

Поточна ціна Dfyn Network (DFYN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DFYN до USD становить $ 0 за DFYN.

Dfyn Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 56 064, з циркуляційною пропозицією у 193,58M DFYN. Протягом останніх 24 годин DFYN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 8,38, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DFYN змінився на +0,33% за останню годину та на +1,75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 17,65.

Ринкова інформація щодо Dfyn Network (DFYN)

$ 56,06K
$ 56,06K$ 56,06K

$ 17,65
$ 17,65$ 17,65

$ 56,06K
$ 56,06K$ 56,06K

193,58M
193,58M 193,58M

193 578 192,0
193 578 192,0 193 578 192,0

Поточна ринкова капіталізація Dfyn Network — $ 56,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 17,65. Циркуляційна пропозиція DFYN — 193,58M, зі загальною пропозицією 193578192.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56,06K.

Історія ціни Dfyn Network у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 8,38
$ 8,38$ 8,38

$ 0
$ 0$ 0

+0,33%

+1,87%

+1,75%

+1,75%

Історія ціни Dfyn Network (DFYN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dfyn Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dfyn Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dfyn Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dfyn Network до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,87%
30 днів$ 0+3,91%
60 днів$ 0+8,03%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Dfyn Network

Прогноз ціни Dfyn Network (DFYN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DFYN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Dfyn Network (DFYN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Dfyn Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Dfyn Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DFYN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Dfyn Network.

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Ресурс Dfyn Network (DFYN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Decentralized Exchange (DEX)Ethereum EcosystemExchange-based Tokens

Про Dfyn Network

Яка зараз ціна Dfyn Network?

Dfyn Network торгується по ₴, що відображає зміну ціни на 1.87% за останні 24 години.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг DFYN?

З ринковою капіталізацією ₴2471415.53618264064000, DFYN займає #6807 місце у світі, демонструючи свою присутність на ринку криптовалют.

Який обсяг торгів Dfyn Network генерує щоденно?

За останні 24 години обсяг торгів склав ₴--, що свідчить про високий інтерес серед трейдерів та глибокі ліквіднісні умови.

Яка обігова кількість DFYN?

На відкритому ринку обігується 193578192.0 токенів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Dfyn Network коливався між ₴ та ₴, що відображає щоденну волатильність.

Як Dfyn Network порівнюється зі своїм ATH?

Його найвища ціна за всю історію становить ₴369.4075020193088000, що служить орієнтиром для оцінки довгострокового потенціалу.

Які довгострокові фундаментальні фактори впливають на DFYN?

Фундаментальні фактори включають механізми пропозиції, тенденції прийняття у категорії Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,OKX Ventures Portfolio, а також темпи розвитку мережі --.

Як поводиться DFYN у різних ринкових умовах?

У періоди високого обсягу торгів ліквідність покращується, а спреди стискаються. У періоди низького обсягу цінові коливання можуть ставати більш хаотичними через зменшення глибини ринку.

Люди також запитують: Інші запитання про Dfyn Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:56:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Dfyn Network (DFYN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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