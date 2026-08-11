Сьогоднішня ціна Dfyn Network

Поточна ціна Dfyn Network (DFYN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DFYN до USD становить $ 0 за DFYN.

Dfyn Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 56 064, з циркуляційною пропозицією у 193,58M DFYN. Протягом останніх 24 годин DFYN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 8,38, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DFYN змінився на +0,33% за останню годину та на +1,75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 17,65.

Ринкова інформація щодо Dfyn Network (DFYN)

Ринкова капіталізація $ 56,06K$ 56,06K $ 56,06K Обсяг (за 24 год) $ 17,65$ 17,65 $ 17,65 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 56,06K$ 56,06K $ 56,06K Циркуляційне постачання 193,58M 193,58M 193,58M Загальна пропозиція 193 578 192,0 193 578 192,0 193 578 192,0

Поточна ринкова капіталізація Dfyn Network — $ 56,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 17,65. Циркуляційна пропозиція DFYN — 193,58M, зі загальною пропозицією 193578192.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56,06K.